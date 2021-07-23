Hataylılar Anavatan'a katılışının 82'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yaşattı. Şölende pişirilen 82 metre uzunluğundaki künefeyi görenler gözlerine inanamadı.
800 KİLO TEL KADAYIF KULLANDILAR
Hatay Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen Künefe Şöleni'nde pişirilen 82 metrelik künefe için 800 kilo tel kadayıf, 600 kilo künefe peyniri, 400 kilo tereyağı, 400 kilo şeker ve 50 kilo Antepfıstığı kullanıldı. Künefenin hazırlanmasında 10 personel bir hafta boyunca çalıştı. Pişirilen künefe, kent protokolü tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.
Şoklanmış künefe piyasayı canlandırdı Hatay’ın tescilli tatlısı künefenin satışındaki düşüşe, şoklanmış künefelerle çözüm bulundu.
Lezzetleriyle nam salmış şehir: Hatay (Hatay'da ne nerede yenir?) Kebap ve tatlı deyince akla ilk gelen şehirlerden biri Hatay'dır. Hatay mutfağı lezzetleri tüm dünyaya nam salmıştır. Hatay'ın meşhur yemekler nelerdir? İşte 'Hatay'da ne nerede yenir' sorusunun cevabı...
Hatay'da 82 metrelik künefe yaptılar
Hatay, Anavatan'a katılışının 82'nci yıldönümü 82 metre uzunluğundaki künefe ile kutladı.
Hataylılar Anavatan'a katılışının 82'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yaşattı. Şölende pişirilen 82 metre uzunluğundaki künefeyi görenler gözlerine inanamadı.
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