Feci olay, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Kısık Kanyonu’nda meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen baba, iki evladının, kanyonu oluşturan gölete düştüklerini gördüğü gibi suya atladı.
ÇOCUKLARINI KURTARDIKTAN SONRA KAYBOLDU
Çocuklarını sağ olarak karaya çıkaran kahraman baba bir anda kanyonun derinliklerinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, suda yaptıkları aramada babanın cansız bedenine ulaştı. Talihsiz adamın sudan çıkarılan cesedi, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Piknik faciaya döndü: Kardeşler boğuldu Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdikleri gibi kayıplara karıştı. 2'sinin cesedine ulaşılırken 1'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Çocuk boğuldu, cankurtaran seyretti Sinop'ta bir çocuk boğuldu. Vatandaşlar olaya müdahale etmeyen cankurtarana tepki gösterdi.
Çocuklarını kurtarmak için suya atladı, canından oldu
Kahreden haber Kahramanmaraş'tan geldi, baraj göletine düşen çocuklarını kurtarmak için suya atlayan kahraman baba kendi canından oldu.
Feci olay, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Kısık Kanyonu’nda meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen baba, iki evladının, kanyonu oluşturan gölete düştüklerini gördüğü gibi suya atladı.
Etiketler : kahramanmaraş,boğuldu,haberler,çocuk,baba,