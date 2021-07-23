Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 1 araç, Balıkesir itfaiyesine bağlı 5 araç ve 13 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 dönümlük alan küle döndü, yangının nedeni belli oldu Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yangın çıktı. Yangının nedeninin ses bombası olduğu iddia edildi