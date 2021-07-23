Akşam saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda S.K., Ş.K. ve İ.K. isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İ.K. elindeki tabancayı kardeşlerine doğrultup kurşun yağdırmaya başladı. Yaralanan kardeşler Ş.K. ve S.K. kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan İ.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeş ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.
Tartışma kanlı bitti: Kardeş katili oldu! Kayseri'de bir şahıs tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.
Boşanma davası yüzünden, avukat ile kardeşini öldürdüler Şanlıurfa'da boşanma sebebiyle çıkan kavga avukat ve kardeşinin sonunu getirdi. 2 kardeş kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.
Tartıştığı kardeşlerini öldüren ağabey kaçtı
Düzce'de meydana gelen feci olayda ailevi meseleler yüzünden tartıştığı 2 kardeşini birden öldüren ağabey daha sonra kayıplara karıştı.
Akşam saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda S.K., Ş.K. ve İ.K. isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İ.K. elindeki tabancayı kardeşlerine doğrultup kurşun yağdırmaya başladı. Yaralanan kardeşler Ş.K. ve S.K. kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : kardeş,katil,düzce,cinayet,