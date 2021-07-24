Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Haymana ilçesinde Emre Y. kontrolündeki otomobil ile Yusuf K. hakimiyetindeki araç Şerefligökgöz mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emre Y. ve Yusuf. K ile birlikte otomobil içerisinde bulunan 4 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

2 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Feci kazada 2 otomobilde kullanılamaz hale gelirken yaralanan 6 kişiden 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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