Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar dönüş için yollara düştü.
Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece saatlerine kadar sürdü.
'KİLİT KAVŞAK'TA 15 KM ARAÇ KUYRUĞU
Dönüş yolunda vatandaşlar, 43 ilin bağlantı noktasında yer alan 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafiğe takıldı.
Ankara-Samsun D-200 kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Yaklaşık 15 kilometreyi bulan araç kuyruğu 'drone' ile havadan görüntülendi.
Geri dönüş başladı, trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.
Tatilciler erken dönüşe geçti, trafik yoğun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.