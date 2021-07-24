Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay Bursa'da meydana geldi. Serinlemek için baraja giren 3 kardeşin boğulduğunu gören baba hiç düşünmeden kurtarmak için suya atladı. Çocuklarını kurtarmak isteyen talihsiz adam boğularak hayatını kaybederken, 3 kardeş çevredikilerin yardımıyla kurtarıldı.

PİKNİKTEN CENAZESİ GELDİ

Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Hamza (35) ailesiyle Demirtaş Barajı'na pikniğe geldi. Bir süre sonra suda yüzmek için baraja giren çocuklar suda boğulma tehlikesi geçirdi. Baba Abdullah Hüseyin (35) 3 çocuğunu da kurtarmak için suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 3 çocukta sudan çıkartıldı. Çocuklar sudan çıkartılırken Baba Abdullah Hamza (35) çevredekilerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılsa da suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Su Altı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçları da olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen dalgıçlar Abdullah Hamza'nın (35) cansız bedenini sudan çıkardı. Hamza'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

"ÇIKMASAM BEN DE GİDECEKTİM"

O sırada ailesiyle birlikte pikniğe gelen Şükrü Uçar, "Bağrışma seslerini duyunca hemen koştum, geldim. Kız vardı, kızı çektim aldım. Sonra genç bir çocuk vardı, onu da çektim aldım. Sonra bir kere daha daldım babalarını tuttum bileğinden, çırpınıyordu zaten öbür eliyle bileğimi bıraktı. Sonra bir daha daldım suyun altına doğru gitmişti zaten bende nefes kalmadı çıkmasam bende gidecektim" dedi.

Piknik faciaya döndü: Kardeşler boğuldu Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdikleri gibi kayıplara karıştı. 2'sinin cesedine ulaşılırken 1'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Uzmanlardan 'boğulma' uyarısı Yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına yönelik uzmanlardan uyarı geldi.

Piknik faciaya dönüştü, küçük çocuk gölde boğuldu Ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.