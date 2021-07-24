Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Şanlıurfa'da meydana geldi. Bir ailede henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine gözü dönen zanlı, anne, baba ve kardeşine kurşun yağdırdı.

SALDIRIDAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.H.B. isimli şahıs ile annesi H.B., babası İ.B. ve kardeşi İ.H.B. arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu silahla ateş açan M.H.B., anne, baba ve kardeşini yaraladı. Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye giden polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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