Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51235 Sokak'ta meydana geldi.

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Kavgada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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