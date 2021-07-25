Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 59. kilometresi Büyük Çukur mevkiinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Artvin'e bayram tatiline gidip geri dönen ailenin içinde bulunduğu Eren İsmail Aydın (19) idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına uçarak yaklaşık 60 metre sürüklenip su menfezine çarparak ters döndü.

3 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada araç sürücüsü Erin Enes Aydın ile babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) hayatını kaybederken, annesi Ayla Aydın (35) ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise ağır yaralandı.

Yaralı anne ve kızı Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen baba ve oğlunun İstanbul'da muhasebeci oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nemrut ziyareti sonrası feci kaza: Ölüler ve yaralılar var Nemrut Dağı’nı ziyaretten dönen ailenin bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.