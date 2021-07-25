Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy Barajı'nda kıyıya vuran çok sayıda ölü balığın nedenini araştırmak için harekete geçildi. Geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de kıyıya vuran onlarca ölü balık tedirginliğe neden olmuştu. Balıkların ölüm sebebinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmaması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

NUMUNELER GÖNDERİLDİ

Tutanak tutulmasının ardından numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Balık ölümlerinin sebebinin ise yapılan inceleme çalışmaları sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi yakınlarında yer alan barajın kıyısında, çok sayıda balığın telef olduğu ve suların çekildiği gözlenmişti. Suların çekilmesiyle atıkların gözle görünür hale geldiği barajın çevresinde oturan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etmişti.

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