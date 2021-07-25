Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak şarampole düştü. Ağaçlara çarparak bölgeden geçen su borusuna takılan otomobil, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kazada otomobil sürücüsü Uslu ile yanında bulunan Kaan Çorukçu (20) ve Elyesa Koymalı (20) yaralandı. Yaralılar itfaiye ve vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı Bayram tatili sonrası Artvin'den İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu araç, Samsun'da su kanalına girip menfezde ters döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Nemrut ziyareti sonrası feci kaza: Ölüler ve yaralılar var Nemrut Dağı’nı ziyaretten dönen ailenin bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.