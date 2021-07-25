Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında iddiaya göre serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren Ömer Faruk Zamu (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapılarak suya gömüldü.

SUYA ATLAYIP GENÇLERİ ÇIKARDILAR

Yakınlarının bağrışmalarını duyanlar, suya atlayıp gençleri bulmak için zamanla yarıştı.

Kısa sürede bulunan gençler, insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cansız bedenler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Piknik faciaya döndü: Kardeşler boğuldu Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdikleri gibi kayıplara karıştı. 2'sinin cesedine ulaşılırken 1'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Uzmanlardan 'boğulma' uyarısı Yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına yönelik uzmanlardan uyarı geldi.

Piknik faciaya dönüştü, küçük çocuk gölde boğuldu Ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.