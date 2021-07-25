Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı bölgesinde bulunan sahilde meydana gelen hortumda gölgeliklerin çarptığı 6 turist yaralandı. Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde bir otelin sahil kısmında bir anda oluşan hortum şezlon ve gölgelikleri yerinden fırlattı.
6 TURİST HASTANELİK OLDU
Olayda gölgeliklerin çarpması sebebiyle Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic isimli yabancı uyruklu 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kısa süren ancak etkili olan hortumun ardından sahilde savrulan gölgelik ve şezlonglar otel görevlileri tarafından toplanarak yeniden düzenleme yapıldı.
Balıkesir’de hortum sahil şeridini birbirine kattı Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortum sahil şeridini birbirine kattı. Yaşanan hortumda 3 kişi yaralandı.
Futbolculara maç öncesi hortum şoku Bolivya'nın Achocalla bölgesinde bir futbol sahasında maç öncesi oluşan 'şeytan hortumu' sahadakilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.
Antalya'yı hortum vurdu, yaralılar var
Antalya'da meydana gelen hortum sahili vurdu, 6 turist hastanelik oldu.
Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı bölgesinde bulunan sahilde meydana gelen hortumda gölgeliklerin çarptığı 6 turist yaralandı. Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde bir otelin sahil kısmında bir anda oluşan hortum şezlon ve gölgelikleri yerinden fırlattı.
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