Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da ikamet eden 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, cuma günü ailesiyle birlikte Uludağ’a piknik yapmaya gitti. Boynukısa, odun toplamak için ailesinin yanından ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine 263 kişilik kurtarma ekibi, Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Her yeri arayıp tarayan ekipler, kadına çok farklı bir noktada ulaştı.

Boynukısa, Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık bölgede bulundu. Kadının yaklaşık 53 saat boyunca yürüdüğü öğrenildi.

Uludağ'da kayıp cerrah alarmı Bursa'da lüks otomobili Uludağ yolunda kara saplı hâlde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görevli kalp cerrahı, Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından iz takip köpekleri eşliğinde aranıyor.

17 yaşındaki Sena kayıplara karıştı Pamukkale'de yanına sırt çantasını da alarak evden çıkan 17 yaşındaki Sena'dan haber alınamıyor.