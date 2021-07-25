Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize ve Artvin’de yaşanılan afetin ardından sel anında neler yapılması gerektiği bir kere daha gündeme geldi. Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel tehlikesi öncesinde, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bir video hazırladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, bu gibi durumlarda neler yapılacağına ilişkin şu bilgiler verildi:

- Öncelikle bulunulan yerin sele maruz kalma riskini öğrenin.

- Sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterin.

- Sel konusundaki uyarıları, sosyal medya, radyo ve televizyondan takip edin.

- Kısa süreli yoğun yağışlar ani sele, uzun süreli yağışlar ise nehirlerin taşmasına sebep olur.

- Sel sigortası yaptırın. "Aile afet planı" hazırlanırken sel riskini göz önünde bulundurun.

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ARAÇTAN HEMEN ÇIKIN

- Sel tehlikesi sırasında afet bölgesini hemen terk edin.

- Yüksek ve güvenli bölgelere gidin.

- Elektrik kaynaklarından uzak durun.

- Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın

- Herhangi bir arıza oluşması durumunda araç hemen terk edip yüksek bir yere çıkın

- Sel sonrasında ise ’Geri dönün’ uyarısı almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin.

- Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza yardımcı olmayı unutmayın.

- Binalarınızın duvarları, zeminleri veya diğer yerlerde herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin.

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SELDEN ETKİLENMİŞ YEMEKLERİ YEMEYİN

- Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın.

- Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin fotoğraflarını çekin.

- Evinizde gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olabileceğini düşünerek tedbirli davranın.

- Sel sırasında evinizde kalmış yiyecekler varsa konserveler dâhil kesinlikle kullanmayın.

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