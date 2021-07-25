Son dakika Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Osmaniye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
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Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem meydana geldi Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Ege Denizi'ndeki hareketlilik ile ilgili yapılan açıklamada son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem meydana geldiği bildirildi.
Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika deprem haberi Osmaniye'den geldi. Düziçi ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu, işte detaylar...
Son dakika Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Osmaniye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
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