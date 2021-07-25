Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep-Kilis kara yolu Halep Bulvarı'nda elim bir kaza yaşandı. Otomobille Kilis'ten dönen Narey B. (56), virajı alamadı. Ardından sürdüğü araç kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yön levhasına çarpan otoobil, daha sonra şarampolden fıstık bahçesine düştü. Birkaç takla atarak durabilen aracın tavanı söküldü. Feci kazada sürücünün yanında bulunan eski eşi Elif Y. (55) araçtan fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ikilinin öldüğünü belirledi. Cenazeler defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Bayram dönüşü kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı Bayram tatili sonrası Artvin'den İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu araç, Samsun'da su kanalına girip menfezde ters döndü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Nemrut ziyareti sonrası feci kaza: Ölüler ve yaralılar var Nemrut Dağı’nı ziyaretten dönen ailenin bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.

Tatilcilere kötü sürpriz: Kaza oldu, TEM kapandı TEM Otoyolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde tır devrildi. Yol tek şeride düştü, İstanbul istikameti kilitlendi.