Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Ünlü isimli vatandaş ilkel teleferiğin sırma telinin bileğine dolanması sonucu kolundan ve kafasından yaralanarak baygınlık geçirdi. Kendisini görenlerin yaptığı ilk müdahale ile uyandırılan Ünlü daha sonra yeniden bayıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Baygın ve yaralı olarak yerde yatan Ünlü, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Üniversitesi’ne kaldırıldı. Ünlü burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ünlü’nün kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Teleferikten düşen çay işçisi hayatını kaybetti Rize'de yaş çay işçisi Özbekistan uyruklu bir kadın, teleferik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Karnesini getirene teleferik ücretsiz Uludağ'a kesintisiz ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş, karnesini getiren öğrencilere 2 gün süreyle ücretsiz seyahat imkanı sunma kararı aldı.