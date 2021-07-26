Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme Alaçatı’da dün gece dehşet dolu anlar yaşandı. 18001 Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde bir grup taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine grup, dışarı alındı. İlerleyen saatlerde mekânın önüne plakasız bir otomobil yaklaştı. Araçta bulunanlar aracın camından silahlarla rastgele ateş açtı. Dehşet saçan zanlılar, hızla bölgeden uzaklaştı.

Alaçatı Marina'da yangın: En az 6 yat yandı İzmir Alaçatı'daki marinada nedeni henüz belirlenemeyen iki patlama meydana geldi. Bir teknede çıkan yangın itfaiyenin müdahalelerine rağmen diğer yatlara da sıçradı.

MÜŞTERİYİ ÖLDÜRDÜLER

Gece kulübüne müşteri olarak bulunan Baran Parlak, panik hâlinde içeriye doğru kaçmak isterken kurşunların hedefi oldu. Parlak hayatını kaybederken mutfak çalışanı A.B, seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.B’nin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tam kapanma nedeniyle Çeşme'ye yazlıkçı akını Kış aylarını normal nüfusunun 4-5 kat üzerinde geçiren turizm cenneti Çeşme, tam kapanma kararının ardından da yazlıkçıların akınına uğradı.