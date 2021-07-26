Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi’nde 4 yaşındaki M. E. isimli yabancı uyruklu çocuk, evinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. 4 yaşındaki çocuk, önce binanın giriş katında bulunan marketin tentesinin üzerine, daha sonra da yere düştü. Gelen sesi duyan market sahibi, hemen küçük çocuğun yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"TENTE ÇOCUĞUN HIZINI KESTİ"

Olayı anlatan market sahibi, “Akşam üzeriydi. Ben tentelerimi kapatmaya gerek duymadım. Ben karşıda otururken çocuğun orada oynadığını gördüm. Yukarı tırmanmaya çalışırken bir anda dengeni kaybetti. Tentesinin üzerine düştü, tente hızını kesti. Daha sonra yere düştü. Allah’tan ciddi bir şey olmadı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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