Aksu ilçesindeki bir restoranın açık alanında yapılan düğün kana bulandı. Davetlilere düğün yemeği dağıtıldığı sırada ağaç masaların üzerinde devrildi. Ardından can pazarı yaşandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bursa’da 10 katlı düğün pastasını çaldılar
Bursa’da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Alkollü şahıs sünnet düğününü kana buladı: 1'i çocuk 2 ölü, 8 yaralı Balıkesir’de bir sünnet düğünde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kişi, düğündekileri silahla taradı.