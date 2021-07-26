Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Karaman’da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı Karaman’da iki komşu arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgasında 1 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı.

Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.