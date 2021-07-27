Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde unlu mamuller dükkanının sahibi H.A. (25) ile aynı iş yerinde çalışan eşi K.A. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma şiddetini arttırdı ve öfkeli adam tabancasını aldığı gibi karısına kurşun yağdırdı.

KAYIPLARA KARIŞTI!

H.A. olayın hemen ardından kayıplara karıştı, kanlar içinde kalan eşi ise ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.



ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE YAPTI

Olay sırasında çiftin 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun da iş yerinde olduğu öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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