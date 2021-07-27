Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Devlet Hastanesi kavşağında, Murat P. idaresindeki 63 NV 654 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 Y 2354 plakalı meşrubat yüklü kamyonet ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Murat P. ve yanında bulunan karısı Keziban P. ağır yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat P, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsüv ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



Motosiklet sürücüsünün feci sonu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.



Motosiklet dere yatağına uçtu: 2 ölü Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet dere yatağına uçtu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.