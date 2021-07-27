Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim olay, Kaynarca ilçesine bağlı Okçular Mahallesi’nde meydana geldi. Y.B, 4 yaşındaki kardeşi Hamza B. ile kız kardeşi A.B'yi traktörün önündeki kepçe kısmına bindirip tarlaya doğru yola koyuldu. Araç seyir hâlindeyken kepçe açıldı. İçinde bulunan iki küçük kardeş yere düştü. Ağabeyleri ise duramayıp üzerlerinden geçti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hamza B. hayatını kaybetti. Y.B'nin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İzinsiz kullandığı traktör sonu oldu Sakarya'da 14 yaşındaki genç, ailesinden izinsiz olarak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaparak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti Çorum’un Sungurlu ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.