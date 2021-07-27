Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Eşme'ni Bozlar köyünde bir yonca tarlasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, E.E.'ye ait ahıra sıçradı.

55 KOYUN TELEF OLDU

İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda söndürülürken yangında 55 koyun telef oldu. Ayrıca yangında 2 bin 500 paket saman, 15 ton arpa alev alev yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı Gümüşhane’nin merkeze bağlı Güvercinlik köyünde gece yarısı ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı. Borçla aldığı koyunların başında gözyaşı döken genç çiftçi yardım talep etti.

Aksaray'da merada otlayan 164 koyun telef oldu Aksaray'ın Eskil ilçesinde merada otlayan 164 koyun telef oldu.