Kız arkadaşından ayrılıp, ehliyetini de alkollü araç kullandığı için polise kaptıran 20 yaşındaki Yigit Ş., bunalıma girip kendini doğalgaz borusuna astı. Ailesi evde tek başına olan Yiğit Ş.'yi telefonla arayıp ulaşamayınca arkadaşından yardım istedi. Balkondan eve giren arkadaşı Cihat A., oturma odasına geçtiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yigit Ş. kendini doğalgaz borusuna asmıştı. Asılı olduğu yerden indirilen genç, özel bir hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP İP İSTEDİ
Yiğit Ş.'nin intihar etmeden önce arkadaşı Cihat A.'dan ip isteyerek, kız arkadaşından ayrıldığını, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu ve bu yüzden bunalıma girip kendisini asmak istediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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