Akyaka Mahallesi Orman Kampı sahilinde bir vatandaşın denizde kaybolduğu iddia edildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri kaybolduğu iddia edilen şahsı arama çalışması başlattı.
17 yaşındaki Sena kayıplara karıştı Pamukkale'de yanına sırt çantasını da alarak evden çıkan 17 yaşındaki Sena'dan haber alınamıyor.
16 yaşındaki kayıp genç ağaca asılı halde bulundu Ordu'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki genç, ağaçta asılı halde bulundu.