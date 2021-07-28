Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinden Alanyurt’a seyir halinde olan Ahmet Ç. (41) yönetimindeki otomobil virajdan dönerken karşı yönden gelen Erdal Ş. yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Halime Ç. (18), Fadime Ç.(43), Azra Ç.(6), Melek Ç.(14) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

