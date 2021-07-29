Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Isparta'da meydana geldi. Hayvan alım satım işleriyle meşgul olan dayı yeğen iddiaya göre gittikleri köyde çobanın ağılın yanına yaptığı evine zorla girmeye çalıştı. Tüfekle uyarı ateşi yapan çoban, iki şahsın zorluk çıkarmaya devma etmesi üzerine namluyu onlara doğrulttu. Dayı yeğen olay yerinde hayatını kaybetti.

VURDUKTAN SONRA POLİSİ VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Olay, gece 01.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Altıkapı köyünde ikamet eden ve hayvan alım satım işiyle uğrayan Emrah Kara (34), yeğeni Eflatun Karaduman (19) ile birlikte gece saatlerinde kamyonetle Akçaşar köyü Kocadere mevkiine geldi. Dayı ve yeğeni, L.K.’nın çobanlık yaptığı ağılın yanındaki eve girmeye çalıştı. L.K., önce tüfekle havaya ateş etti, daha sonra ise iddiaya göre üzerine yürüyen dayı ve yeğenini vurdu. L.K.’nın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emrah Kara ve Eflatun Karaduman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dayı ve yeğenin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, L.K.’yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. L.K.’nın yaklaşık bir ay önce çobanlık yapmak üzere Hakkari’den Yalvaç’a geldiği ve 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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