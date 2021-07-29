Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahreden olay Samsun'da meydana geldi. Gördüğü belirtilerden şüpheleneip hastaneye Covid-19 testi yaptırmaya giden adam, sürüntü verdiği esnada bir anda yere yığıldı. Tüm müdehalelere rağmen talihsiz adamın kurtarılamadı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye giden 2 çocuk babası 37 yaşındaki İsmet Ş., koronavirüs şüphesiyle test için sürüntü verirken birden olduğu yere düşüp kaldı. Hastanenin acil servisine kaldırılarak müdahale edilen İsmet Ş., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmet Ş.'nin korona virüs testi de pozitif çıktı.

İsmet Ş.'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.