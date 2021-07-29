Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da aile dehşeti yaşandı, hem babasını hem de kardeşini bıçaklayan adam daha sonra kaçtı. Feci olay Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. F.U. ile babası E.U. ve kardeşi U.U. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Şiddeti artan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.U, babası ile kardeşini bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı baba ile oğlu ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ise kaçan zanlının peşine düştü, arama çalışmaları devam ediyor.



Genç kız eşiyle tartışıp intihar etti, aile damada saldırdı Gaziantep’te yaşayan bir çocuk annesi kadın evde eşi bulunduğu esnada kafasına silahla ateş ederek intihar ettii Kadının ailesi olay yerine gelerek damatlarına saldırdı.



Bir aileyi kurşuna dizdiler: Ölü ve yaralılar var Ordu'da çıkan kavga kanlı bitti. Silahların patladığı olayda aynı aileden 5 kişi vuruldu.