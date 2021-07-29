Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün öğleden buyana devam eden ve üç kişinin ölümüne sebep olan orman yangını 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera ya da zarar verdi.

ÇİFTÇİLER BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Mahalleye sıçrayan alevlerin evleri ve ağılları yaktığı yangında çiftçiler hem arazilerini hem geçim kaynakları hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

"GEL GİTME NE OLURSUNUZ"

Bir çiftçinin ise alevlere yakın noktada olan ve alevlere doğru giden büyükbaş hayvanlarına “Gel, gitme ne olursunuz, Allah’ım yardım et” feryatları çaresizliğin resmi oldu. Yangının kontrol alına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Manavgat'taki yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi AFAD, Manavgat'ta devam eden yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.