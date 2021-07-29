Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Tütünüler köyünde bir öğrenci yurdunda kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki B.A., dün kaldığı yurttan çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan genç tüm aramalara rağmen bulunamadı.

GENCİ KAPTAN FARK ETTİ

Merkez Fener Mahallesi’nde demir atmış bir geminin kaptanı denizin içerisinde bir gencin çırpındığını fark ederek kurtarmak için denize atladı. Genci kurtarmaya çalışan kaptan başarılı olamayınca ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri ile birlikte Rize’de yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle arama kurtarma çalışması yapan DEGAK-02 ekiplerince genç baygın bir şekilde denizden çıkartıldı.

GENCİN KAYIP İLANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gencin hakkında kayıp ilanı bulunan B.A. olduğu belirlendi. B.A., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 16 yaşındaki B.A.'nın yüzmek için denize girip boğulma tehlikesi geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlardan 'boğulma' uyarısı Yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına yönelik uzmanlardan uyarı geldi.

Bir boğulma vakası daha... 14 yaşında hayatı soldu Aydın'da sıcaktan bunalarak serinlemek için arkadaşlarıyla kanala giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.