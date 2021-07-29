Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye peş peşe gelen yangın haberlerine ağlıyorken, Kozan'dan sevindiren bir haber geldi, Adana’nın Kozan ilçesinde dün saat 19.45 sıralarında Kızlarsekisi mevkiinde başlayan ve 7 mahallede etkili olan orman yangını 4 farklı noktada devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti ilçe başkanı Yusuf Bilgili, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ile birlikte Kozan'da yangın bölgesine geldi.



KISMEN KONTROL ALTINDA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kozan yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade ederek, "Türkiye dün geceden bu yana ağır bir süreç geçiriyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Şu an 7 ilimizde yangınla mücadele konusunda büyük bir seferberlik halinde çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın şuan için yerleşim yerlerinden uzak” dedi.



Kilis'ten güzel haber: Yangın kontrol altında Türkiye'nin birçok ilinde peş peşe orman yangını çıktı. Bunlardan biri de Kilis'te yaşandı. Neyse ki alevler 5 buçuk saatte kontrol altına alındı.



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