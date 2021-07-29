Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada Muharrem Günay'ın kullandığı 09 S 7942 plakalı motosiklet Özbaş Mahallesi yakınlarında C.K, yönetimindeki 09 AAP 963 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve 122 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Muharrem Günay, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri otomobil sürücüsü C.Y'yi gözaltına aldı.
Korkunç cinayet: Genç kadın motosikletle giderken öldürüldü İzmir'de bir çocuk annesi kadın, motosikletiyle seyir hâlindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kadın olay yerinde can verdi.
Motosiklet sürücüsünün feci sonu Uşak’ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.