Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 apartman karantinaya alındı. Açıklama Valilikten geldi, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Covid-19 vakalarının görüldüğü il merkezindeki 21 apartmanın bugün saat 23.59'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınacağı duyuruldu.

İşte açıklamada yer alan o ifadeler;

"Apartmanlarda uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, bu adreslerde ikamet eden görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına, karara uyulmaması durumunda her seferinde idari para cezası uygulanacağına ve kişiler hakkında adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir."



Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada Ardahan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki köy daha karantina altına alındı.



Karantinayı delip cenazeye gittiler, yurda alındılar ​Kırıkkale'de korona virüs PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen cenazeye giden kadınla temaslı eşi ve iki çocuğu karantina yurduna alındı.