Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hocalı Mahallesi’nde bir grup genç, araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiası üzerine aracı durdurmak istedi. İki kişi ve gençler arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada durdurulan araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı.

MAHALLE SAKİNLERİ BÖLGEYE GELDİ

Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı.

POLİSLER BİBER GAZI KULLANDI

Jandarma ve polis ekipleri, arbedeyi önlemek için zaman zaman biber gazı kullanırken, aracın etrafını saran kalabalık grubun sık sık terör aleyhinde slogan attığı görüldü.

Olay sebebiyle bölgeye takviye jandarma birlikleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Manavgat'taki yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi AFAD, Manavgat'ta devam eden yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 122 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.