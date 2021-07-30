Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin her yanından gelen yangın haberlerinin ardından Milas ve Marmaris'te yanıyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Milas ve Marmaris'te bulunan ormanlık alanşarda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü öğrenildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İÇMELER MAHALLESİNE DE SIÇRADI

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.

KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

MARMARİS BELEDİYE: BODRUM HİSARÖNÜ'NE DOĞRU İLERLİYOR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay;

Özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Oktay, yangının Bodrum’un Hisarönü bölgesine doğru ilerlediğini de belirtti.

"SABOTAJ İHTİMALİ VAR"

Yangının üç noktada başladığını söyleyen Oktay, sabotaj ihtimali olduğunu belirtti.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiğini duyurdu.

ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

Yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.

YANGIN NASIL YAYILDI?

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.

Marmaris’teki yangının ateşi Köyceğiz’e düştü ​Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren, aslen Köyceğiz’li olan Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.