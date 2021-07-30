Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale devam ediliyor.
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
30.07.2021 - 01:38 | Son Güncelleme: 30.07.2021 - 01:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Etiketler : Başakşehir,
798111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/798111.aspx
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