Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale devam ediliyor.