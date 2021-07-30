Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Ataşehir'de meydana geldi. HES kodunu İETT kartı ile eşleştirmeksizin otobüse binmeye çalışan şahıs, şoför tarafından uyarılınca önce tartışma çıkardı sonra şoförü darp edip kaçtı.

HAKARET EDİP DARP ETTİ

Olay, saat geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, HES kodu ile entegre olmayan İstanbul Kartı ile İETT otobüsüne biniş yapmak istedi. Otobüs şoförü yolcuyu bu şekilde alamayacağını belirtince şahıs şoföre hakaret etti, hakaret sonrası şoför ve yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu tarafından otobüs şoförü darp edildi. Vatandaşların saldırgana tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralı şoföre müdahale eden sağlık ekipleri müdahalenin ardından yaralı şoförü yakındaki hastaneye götürüldü.

DARP ANI SANİYE SANYE KAMERALARA YANSIDI

Olaya tanık olan çevre esnafı bir vatandaş, "Bana neden şerefsiz dedin" dedi adamın üzerine yürüdü. Karşı taraf gardını aldı, diğeri bir tane vurdu. Adamı yere serdi. Kalabalık olunca da kaçtı. HES kodundan dolayı olduğunu söylediler" dedi.

Otobüs şoförüne saldıran kişinin kaçış anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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