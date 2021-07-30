Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı uygulamaları sıralamasında son sırada olan Bitlis'te vakalar korkutucu derecede artmaya başladı. Delta ile birlikte bulaşım hızının artmasıyla vaka durumunun daha da artmasından korkuluyor. Bu doğrultuda Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 köy ve 21 apartman karantinaya alındı.

3 KÖY GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 ve 26’ıncı maddeleri gereğince toplandı. Toplantıda, il merkezine bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinin geçici süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verildi. Söz konusu köylerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli (emniyet, jandarma) personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kısıtlama/karantina kararından muaf sayılmalarına, mezkûr köylerde uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine karra verildi.

TEDBİRLERE UYMANYANLARA İDARİ CEZA

Kararın devamında, "İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, belirtilen idari işlemlerin İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 12.02.2021 tarihli ve 8 numaralı kararının 2'nci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'nci maddesinde yer alan 'yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te artan vakalar üzerine harekete geçen yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 apartmanı karantinaya aldı.

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Vakalar arttı, bir mahalle karantinaya alındı Diyarbakır Çınar'da, koronavirüs vakalarının artması sonucunda bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.