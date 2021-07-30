Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün öğle saatlerinde Kınalıada-Bostancı seferini yapan bir motorda kimliği henüz öğrenilemeyen bir vatandaş denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Motorun ikinci katından kendini denize bırakan şahsın ağzında köpük bulunduğu da görüldü.

SARA HASTASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ağzından çıkan köpükler nedeniyle sara hastası olduğu iddia edilen şahıs denize atladıktan sonra bir teknede bulunan çalışanlar tarafından fark edildi.

Teknede bulunan çalışanların intihar girişiminde bulunan şahsı can simidi yardımıyla tekneye çekmesinin ardından şahıs boğulmaktan kurtarıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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