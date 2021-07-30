Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Kayseri'de yaşandı. Anne-oğul evlilik olayı yüzünden birbirine girdi, Evlenmesine karşı çıkan annesine çok sinirlenen 17 yaşındaki genç, annesini darp ettikten sonra eve kilitledi. Polislerin olay yerine intikal etmesiyle zavallı kadın kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre evlenmek isteyen C.B. (17), annesi F.G. ile tartıştı. Tartışma esnasında annesini darp eden C.B., evden çıkmaması için de kapıyı kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrası evden çıkarılan anne F.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.B. ise, işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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