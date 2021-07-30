Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da yemek sektöründe faaliyet gösteren Hatay usulü dönerci, 6 bin lira maaş ile çalışacak eleman bulamıyor. İşletme, çareyi son olarak '6 bin lira maaş, SSK ve yemek veriyoruz' şeklinde ilan yazarak cama asmakta buldu. İşletme sahipleri, dolgun maaşa rağmen vatandaşların henüz başvuru yapmadıklarını belirtti.

"ELEMAN BULAMIYORUZ"

Dürüm sattıklarını belirten döner ustası Serkan Yurttutan, "Dürüm satmak kolay da eleman bulmak çok zor. 6 bin lira maaş veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Paketçiler var ise bizi duyup gelsinler. Hatta 6 bin lira da değil 10 bin liradır. Yemeği, sigortası, içmesi, yatacağı yeri dahi veriyoruz ama eleman bulamıyoruz. Ondan sonra Elazığ halkı bize dürümümüz nerede diye kızıyor. Paketçi yok kardeşim paketçi bulamıyoruz" dedi.

15 tane çalışanı olduğunu aktaran Yurttutan "4 kişi daha alacağız ama bulamıyoruz. Günlüğü 200 TL'den yemeği sigortası bize ait kurye arıyoruz ama Elazığ’da kuryelere kıtlık girmiş, bulamıyoruz. Görsünler diye dışarıya 1 metre boyutunda 'kurye aranıyor' yazdık ama yine de gelen yok. Demek ki millette para var. Ben çalışmak için Ankara’dan geldim ama Elazığ’da çalışacak adam bulamıyoruz” diye konuştu.

7 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar Güngören'de faaliyet gösteren bir firma, yaklaşık bir yıldır 7 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor. Firma yetkilileri, Güngören Belediyesi'nin Kariyer Merkezi'ne başvururken, açık olan pozisyonlara bir yıldır hiç kimse başvurmadı.