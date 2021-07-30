Akçakent ilçesine doğru gitmete olan Salih Ç. yönetimindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Yeşildere köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, Salih Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Salih Ç.'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü Şanlıurfa'da meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 8 aylık bebek olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan biri ise kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Araba şarampole uçtu: 1 polis öldü, 1 polis yaralandı Malatya'da feci bir kaza meydana geldi, şarampole uçan arabadaki polislerden biri öldü diğeri ise yaralandı.
Kırşehir'de şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü öldü
Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen kazada şarampole devrilen aracın sürücüsü feci şekilde can verdi.
Akçakent ilçesine doğru gitmete olan Salih Ç. yönetimindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Yeşildere köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, Salih Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Salih Ç.'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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