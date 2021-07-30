Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris’te ikamet eden Şahin Akdemir, Armutalan Mahallesi, Şirinyer mevkiinde orman yangınına müdahale eden ekiplere dün su taşıdı. Ardından motosikletiyle yeniden su getirmek için geri dönerken kaza geçirdi. Yaralanan genç, alevlerin arasında kaldı ve hayatını kaybetti. Bu olay hem ailesini hem bütün Türkiye’yi derinden sarstı.

“HAKKÂRİ’DE YARALANMIŞTI”

Acı olayın ardından merhumun 51 yaşındaki baba Ali Akdemir, duygularını paylaştı. Baba Akdemir, evladının yiğit ve hayırsever birisi olduğunu söyledi. Ali Akdemir “Oğlum yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürmüştü. Dün de müdürlerine söyleyip su ve ayran götürmeye gitti. Fedakârdı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. Dünkü yangının söndürülmesine katkı yapmak için gitmişti. Orada şehit oldu. Merttir, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım' demişti. 'Hakkâri'de terörle mücadele ettim, burada yangına gereken müdahaleyi yaparım' demişti. Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlamasından dolayı hafif yaralanmıştı. 2018'de trafik kazası da geçirdi, onlara direndi ama dün şehit oldu. Köyceğiz'de saat 05.45'te Marmaris servisine yetiştirdim, servisine bindirdim, gitti" dedi.

Marmaris yanmaya devam ediyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, söndürme helikopterlerinin de desteğiyle alevlerin Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolunun ulaşıma kapatıldı.

“ATEŞ BENİM İÇİME DÜŞTÜ”

Kendisinin de eşiyle aşı olmak için Ortaca'ya gittiğini aktaran baba Akdemir "Ateş sadece Marmaris'e düşmedi, benim içime de ateş düştü. Vatansever oğlum şehit oldu. Kalbi güzeldi" diye konuştu.

Marmaris’teki yangının ateşi Köyceğiz’e düştü ​Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren, aslen Köyceğiz’li olan Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

“NE DESEM ‘TAMAM ANNE’ DERDİ”

50 yaşındaki anne Saniye Akdemir de iki çocuğundan biri kaybettiğini belirtti. Oğlunun her zaman "Anne bir ihtiyacın var mı, ne getireyim?” diye sorduğunu anlatan Saniye Akdemir "Ne söylesem 'tamam anne' der hemen yapardı. Bana çok düşkündü" ifadesini kullandı.

Marmaris ve Milas'ta da yangın çıktı! Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.

“ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA YIKILDIM”

Akdemir'in arkadaşı Osman Kayabaş ise büyük üzüntü yaşadığını vurgulayarak “Sevilen, iyi birisiydi. Çevresine her zaman yardım ederdi. Kalbinde kötülük yoktu" şeklinde konuştu. Kayabaş, Şahin ile olaydan yarım saat önce görüştüklerini aktardı. Kayabaş "Bana video atmıştı. 'Abi su ve ayran taşıyorum, yardım ediyorum' demişti. Sürekli irtibat hâlindeydik. Öldüğünü duyunca yıkıldım" sözlerini sarf etti.

Türkiye’de çıkan yangınlarda son durum! İl il açıklandı Türkiye'nin dört bir yanını saran yangınlar sürmeye devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı