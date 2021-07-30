Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 19.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 74. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye bölgede, emlak işi yapan Ahmet B. torunu Beyza B. ve yanında çalışan personeli ile çalışma ofisinde sohbet ettiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

YEĞENİ VURDU, KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre iş yerine gelen ve Ahmet B.'nin yeğeni olduğu iddia edilen şahıs, amcasına yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Saldırıda Ahmet B. göğsünden ve ayaklarından vurularak ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan adam dışarıya çıkarıldı ve vatandaşlar tarafından Sultangazi'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı Ahmet B. buradan ise ambulans ile Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

"DÜKKANDA OTURURKEN SİLAH SESLERİ DUYDUM"

Yaşanan saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölge güvenlik şeridi ile çevrilerek inceleme başlatıldı.

Bölgede esnaflık yapan Muhammet Ç., "Dükkanda oturduğum esnada silah sesleri geldi, ardından dışarı çıktım ve Ahmet B.'nin vurulduğunu ve yanında bulunan torununun yardımı ile dışarı çıktığını gördüm. Hemen kendisini otomobil ile hastaneye götürdük aldığımız bilgiye göre durumu ağırmış" diye konuştu.

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