Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan Mehmet Elalmış yönetimindeki tırın dorsesi alev alev yandı. Tırın şoför kabininde çıkan yangın dorseye de sıçradı.

TIR DORSESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücü, tırı hemen yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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